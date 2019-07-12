У Трампа не розглядають послаблення санкцій проти КНДР – Держдеп

Попри повідомлення міжнародних ЗМІ про можливі наміри адміністрації Трампа призупинити частину діючих санкцій проти КНДР на термін від 12 до 18 місяців, у Держдепартаменті США заперечили, що це питання перебуває на розгляді.

З такою заявою виступила в четвер на брифінгу в Вашингтоні речниця зовнішньополітичного відомства США Морган Ортагус, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У той час, як ми не коментуємо жодних санкцій з цієї трибуни – чи то запровадження нових (обмежень – ред.) чи то їх скасування, я скажу, що дійсно мала розмову зі Стівом Бігеном (спецпредставником США по Північній Кореї – ред.) про це, і він категорично заперечив", - відповіла Ортагус на прохання прокоментувати повідомлення про можливість послаблення санкцій.

Вона підкреслила, що Біген назвав подібні повідомлення у ЗМІ "абсолютно невірними" й такими, що не відповідають дійсності.

Напередодні у міжнародних медіа з'явилася інформація про те, що американська сторона розглядає в якості першого кроку до повної денуклеаризації КНДР замороження ядерної програми в обмін на призупинення на 1-1,5 роки деяких санкцій проти Північної Кореї.