У Трампа не розглядають послаблення санкцій проти КНДР – Держдеп
З такою заявою виступила в четвер на брифінгу в Вашингтоні речниця зовнішньополітичного відомства США Морган Ортагус, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"У той час, як ми не коментуємо жодних санкцій з цієї трибуни – чи то запровадження нових (обмежень – ред.) чи то їх скасування, я скажу, що дійсно мала розмову зі Стівом Бігеном (спецпредставником США по Північній Кореї – ред.) про це, і він категорично заперечив", - відповіла Ортагус на прохання прокоментувати повідомлення про можливість послаблення санкцій.
Вона підкреслила, що Біген назвав подібні повідомлення у ЗМІ "абсолютно невірними" й такими, що не відповідають дійсності.
Напередодні у міжнародних медіа з'явилася інформація про те, що американська сторона розглядає в якості першого кроку до повної денуклеаризації КНДР замороження ядерної програми в обмін на призупинення на 1-1,5 роки деяких санкцій проти Північної Кореї.