Штати націлені лише на повне ядерне роззброєння КНДР – Держдеп

Штати націлені лише на повне ядерне роззброєння КНДР – Держдеп

Укрінформ
Сполучені Штати разом із союзниками орієнтовані лише на повне ядерне роззброєння КНДР у врегулюванні ситуації щодо загрози, яка залишається актуальною в регіоні Корейського півострова.

Така позиція була підтверджена під час спілкування глав зовнішньополітичних відомств США і Південної Кореї, повідомила в четвер речниця Держдепартаменту США Морган Ортагус.

"Сторони підтвердили свою прихильність остаточній, повною мірою підзвітній денуклеаризації КНДР, важливості тристоронньої співпраці США-Японія-Південна Корея, а також погодилися продовжувати тісну взаємодію в розв'язанні спільних проблем в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначається.

Крім того, США і Південна Корея обговорили зміцнення Альянсу двох країн, що, як зауважили в Держдепі, "залишається стрижнем миру й безпеки" в регіоні.

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Нагадаємо, на початку місяця американська NYT повідомила із посиланням на джерела в адміністрації, що у Трампа можуть погодитись на "замороження" північнокорейської програми з виробництва ядерної зброї замість повного знищення ядерного потенціалу КНДР. Водночас, зазначалося, що це може бути першим компромісним кроком на шляху до повної денуклеаризації.

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