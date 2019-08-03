Українцям частіше відмовляють у в’їзді до Польщі прямо на кордоні

На польському кордоні за перші 6 місяців 2019 року кількість відмов у в’їзді громадянам України збільшилася на 12,1% у порівнянні з першим півріччям 2018-го.

Про це повідомили в аналітичному центрі «Європа без бар’єрів» з посиланням на дані Прикордонної служби Польщі, відзначивши, що збільшилась і кількість візитів українців до РП — на 250 тисяч.

Так, за перше півріччя 2019 року кількість відмов склала 27 923.

"Це свідчить про те, що ситуація з відмовами у в’їзді громадянам України на кордонах ЄС стабілізується після понад 50-відсоткового зростання у 2018 році", - сказала виконавча директорка організації Ірина Сушко.

Вона пояснила, що різке зростання кількості відмов українцям у минулому році було прогнозованим, адже коли запрацював безвіз з ЄС, ці відмови перемістилися з етапу отримання візи на етап перетину кордону.

«Насправді, коли ми візьмемо дані за 2016 рік, до безвізу, додамо відмови у візі до відмов на кордоні і порівняємо з аналогічними даними за 2018 рік, то побачимо, що загальна кількість відмов навіть зменшилася», — уточнила експертка.

У 2016 році 45,8 тисячі громадян України отримали відмови у Шенгенській візі та ще 27,7 тисячі — відмову у в’їзді на кордоні. Тобто разом 73,5 тисячі. У 2018 році 8,6 тисячі українців отримали відмову у візі та ще 57,6 тисячі — відмову у в’їзді на кордоні. Разом це 66,2 тисячі.

За даними польських прикордонників, у першому півріччі 2019 року громадяни України здійснили майже 5 мільйонів візитів до Польщі, що на 250 тисяч більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Раніше в українському консульстві у Польщі повідомляли, що кількість українців у цій країні за 5 років зросла у 5 разів.