Понад 3 млн українців працює за кордоном на постійній основі - Мінсоцполітики

Близько 3,2 мільйона українців працює за кордоном на постійній основі.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України у відповідь на запит Радіо Свобода, йдеться на сайті інтернет-видання.

«За експертними оцінками на постійній основі за кордоном працює 3,2 млн громадян України, а в окремий період – від 7 до 9 млн осіб», – розповіли в Мінсоцполітики.

Водночас, за даними Державної служби статистики України за 2015-2017 роки, кількість трудових мігрантів у віці 15-70 років становила 1,3 млн осіб, що на 10,3% більше, ніж за минулий період обстеження (у 2010-2012 роках).

На думку відомства, трудовій міграції українців сприяють намагання європейських країн (таких, як Польща, Чехія, Німеччина) спростити процедуру працевлаштування професійних кадрів з України.

«Наразі попитом користуються висококваліфіковані робітники (газозварювальники, токарі, слюсарі високого розряду), а також фахівці в галузі фізичних, математичних, хімічних наук, ІТ-сфери, медичні працівники тощо», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

У відомстві розповіли, що станом на 1 липня існувало 1917 компаній, які мають ліцензію Міністерства соціальної політики на посередництво у працевлаштуванні громадян за кордоном. У 2018 вони знайшли роботу для 97,1 тис. українців.

Найбільші потоки трудової міграції були до Кіпру (19,2 тис.), Польщі (12,5 тис.), Німеччини (10,6 тис.), Великої Британії (7,9 тис.) та Греції (7 тис.).

Із загальної кількості за кордоном 92% складали чоловіки. До виїзду за кордон 40% трудових мігрантів з України працювали у сфері транспорту, складському господарстві, поштовій та кур’єрській сфері, у переробній промисловості (12%) та на будівництві (11%), розповіли в Мінсоцполітики.

Українських заробітчан за кордоном підраховували й інші установи і організації. Зокрема, Український Інститут демографії та соціальних досліджень оцінює кількість заробітчан на рівні 2,7 мільйона. Центр економічної стратегії дає схожу оцінку: чотири мільйони людей працюють за кордоном загалом, одночасно – близько 2,7 мільйона.

За даними ООН, у 2017 році у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. Наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилися три мільйони українців.

Дещо вищі цифри наводила у 2016 році Міжнародна організація з міграції. Вона з посиланням на переписи зарубіжних держав нарахувала за межами України близько 8,2 мільйона осіб українського походження.

Фото: Економічна правда