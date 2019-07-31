Генсек НАТО ще раз закликав Росію врятувати ракетний договір

Генсек НАТО ще раз закликав Росію врятувати ракетний договір

Укрінформ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову закликав російську владу повернутися до дотримання умов Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Про це він заявив 31 липня у Брюсселі під час спільної прес-конференції з міністром оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер, повідомляє DW.

"Ми все ще закликаємо Росію повернутися до дотримання договору і врятувати його", - наголосив Столтенберг.

Ця заява очільника НАТО пролунала напередодні виходу США з ДРСМД, який має відбутися 2 серпня.

За словами Столтенберга, "ми спостерігаємо крах угоди", причиною якого стало порушення Росією положень договору. Генсек Альянсу наголосив, що Москва роками розміщує нові ракети середньої дальності, які, зокрема, здатні нести ядерні боєголовки і можуть "досягнути європейських міст за кілька хвилин".

Водночас Столтенберг запевнив, що Альянс "готовий до життя у світі без цієї угоди".

Раніше радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон підтвердив, що Вашингтон вийде з ракетного договору 2 серпня. НАТО звинувачує РФ у порушенні ДРСМД через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві стверджують, що це не є порушенням угоди. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, а на початку лютого Вашингтон розпочав процедуру виходу з угоди.

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У свою чергу 3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі країни в ДРСМД.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом у 1987 році. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

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