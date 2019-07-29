МЗС Німеччини: 2 серпня "ракетний договір" стане історією

Німецький уряд хотів би, аби Росія повернулася до виконання Договору про ракети середньої та меншої дальності 1987 року, але не вірить, що це може статися.

Про це заявив в понеділок на брифінгу представник МЗС ФРН Крістоф Бургер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З точки зору НАТО та з нашої точки зору, з боку Росії не було зроблено кроків щодо повернення до виконання Договору, які заслуговують на довіру. Тому ми з жалем очікуємо, що 2 серпня Договір піде в історію. Ми б дуже хотіли, щоб Росія використала час, що залишається до 2 серпня, але в даний момент Москва не вживає жодних зусиль, аби врятувати Договір», - заявив Бургер.

За його словами, треба підготуватися до того, що буде зберігатися загроза через російські ракетні системи, і Берлін немає підстав ставити під сумнів зібрані союзниками за останні роки дані про те, що Росія дійсно порушила Договір.

«З нашої точки зору, зобов'язання Росії полягає в тому, щоби, згідно Договору, зняти з озброєння дані крилаті ракети, але цього, на жаль, не сталося», - констатував дипломат.

Позиція ФРН, зазначив він, полягає в тому, що необхідно посилити світову архітектуру роззброєння та контролю над озброєннями та не допустити погіршення ситуації. Бургер нагадав слова генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо того, що альянс не планує додаткового розміщення в Європі ракет середньої дальності з ядерними боєголовками.

Столтенберг днями в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel закликав членів альянсу приготуватися до того, що через кілька днів Договір припинить існування. «Якщо Росія не зробить цього (повернення до умов) до 2 серпня, договір умре», - сказав генсек НАТО, додавши при цьому, що організація відповість «належним чином» на завершення дії договору. Хоча розгортання нових ядерних наземних систем середнього радіуса дії в Європі не планується, міністри оборони країн НАТО обговорили в червні, серед іншого, покращення системи протиракетної оборони і розвідувальної роботи.

Столтенберг також зауважив, що «кілька союзників самостійно підтвердили висновки Сполучених Штатів» щодо того, що нова російська зброя «мобільна, її важко виявити, і вона може досягти європейських міст, таких як Берлін, за лічені хвилини»