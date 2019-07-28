Країни НАТО мають бути готовими до припинення ракетного договору з РФ — Столтенберг

Країни-члени НАТО повинні бути готовими до припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Відповідну заяву Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг зробив в інтерв'ю Der Spiegel, передає Deutsche welle.

"На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова виконувати свої міжнародні зобов'язання в рамках ДРСМД", - заявив Столтенберг.

Він спрогнозував припинення ракетного договору в разі невиконання Москвою своїх зобов'язань до 2 серпня.

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Як повідомлялося, на початку липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про зупинення виконання ДРСМД, таким чином припинивши участь російської сторони в угоді про ліквідацію ракет.

В середині липня генсек НАТО попередив країни Євросоюзу про те, що Росія вже розробила нову ядерну ракетну систему середньої дальності та навіть розмістила її.

Фото: НАТО