Євросоюз закликає РФ не виходити з ракетного договору

Європейський Союз закликав Російську Федерацію зберегти Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) і дотримуватися його умов.

Про це йдеться у заяві верховної представниці ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

"Ми глибоко стурбовані розвитком ситуації за договором про РСМД, термін дії якого не може завершитися 2 серпня 2019 року. Ми шкодуємо про формалізації призупинення Росією своїх зобов'язань за Договором РСМД 3 липня 2019 року", - зазначила Могеріні, закликавши Росію "уважно поставитися до претензій", які неодноразово висловлювалися щодо розробки та випробувань російської ракети 9М729, а також негайно вжити заходів для повного дотримання договору.

"Найближчі дні є останнім шансом для діалогу і вжиття необхідних заходів, щоб зберегти цю важливу частину європейської архітектури безпеки", - зазначила вона.

Від імені ЄС Могеріні закликала Сполучені Штати і Російську Федерацію продовжувати домагатися скорочень своїх арсеналів, у тому числі стратегічних і нестратегічних, розгорнутих і нерозгорнутих ядерних озброєнь, "беручи до уваги особливу відповідальність держав, що володіють найбільшими ядерними арсеналами".

Як повідомлялося, на початку липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про зупинення виконання ДРСМД, таким чином припинивши участь російської сторони в угоді про ліквідацію ракет.