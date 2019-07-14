Євросоюз закликає РФ не виходити з ракетного договору

Євросоюз закликає РФ не виходити з ракетного договору

Заява
Укрінформ
Європейський Союз закликав Російську Федерацію зберегти Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) і дотримуватися його умов.

Про це йдеться у заяві верховної представниці ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

"Ми глибоко стурбовані розвитком ситуації за договором про РСМД, термін дії якого не може завершитися 2 серпня 2019 року. Ми шкодуємо про формалізації призупинення Росією своїх зобов'язань за Договором РСМД 3 липня 2019 року", - зазначила Могеріні, закликавши Росію "уважно поставитися до претензій", які неодноразово висловлювалися щодо розробки та випробувань російської ракети 9М729, а також негайно вжити заходів для повного дотримання договору.

"Найближчі дні є останнім шансом для діалогу і вжиття необхідних заходів, щоб зберегти цю важливу частину європейської архітектури безпеки", - зазначила вона.

Від імені ЄС Могеріні закликала Сполучені Штати і Російську Федерацію продовжувати домагатися скорочень своїх арсеналів, у тому числі стратегічних і нестратегічних, розгорнутих і нерозгорнутих ядерних озброєнь, "беручи до уваги особливу відповідальність держав, що володіють найбільшими ядерними арсеналами".

Читайте також: НАТО думає над посиленням ПРО у відповідь на загрози з Росії – NYT

Як повідомлялося, на початку липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про зупинення виконання ДРСМД, таким чином припинивши участь російської сторони в угоді про ліквідацію ракет.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-