НАТО думає над посиленням ПРО у відповідь на загрози з Росії – NYT

Військове керівництво НАТО вивчає можливість переорієнтації й модернізації систем протиракетної оборони Європи у зв'язку із посиленням ракетної загрози з боку Росії.

Про це повідомило американське авторитетне видання The New York Times із посиланням одразу на трьох європейських високопосадовців.

"Військові чиновники НАТО розглядають необхідність модернізації оборони (Альянсу – ред.), щоби бути здатними збивати нові розгорнуті російські ядерні ракети середнього радіусу дії після того, як наступного місяця припинить існувати ключова угода про озброєння",- зазначається в повідомленні.

Наразі протиракетна оборона НАТО орієнтована на відбиття можливої ракетної атаки з боку Ірану. Її кардинальна переорієнтація на Росію викличе різку негативну реакцію Москви, яка вже неодноразово заявляла, що вважає загрозою системи ПРО в Румунії й Польщі, зауважується в публікації.

Водночас, у НАТО не розглядають необхідності нарощувати ударний ракетний потенціал на кордонах з РФ.

Як відомо, у 1987 році Москва і Вашингтон уклали Договір про скорочення ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який забороняв мати, виробляти й ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тис. кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року. Після кількох років безрезультатних переговорів, вже в 2017 році США різко посилили ці звинувачення: Вашингтон публічно назвав ракету-порушник, відому за західним позначенням SSC-8 чи російським 9М729, і наголосив, що Росія перейшла від її випробувань до початку постановки на бойове чергування.

Наприкінці 2018 року США надали своїм союзникам, зокрема в НАТО, детальну таємну розвідувальну інформацію, яка підтверджувала їхні слова.

Наразі, як зазначає NYT, члени Північноатлантичного альянсу не дійшли консенсусу щодо переорієнтації системи ПРО у відповідь на російську ракетну загрозу. Водночас, розглядається можливість створення окремих комплексів, які будуть здатними перехоплювати російські крилаті ракети над Європою.

Фото: Picture-Alliance/Associated Press