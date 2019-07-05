Столтенберг: Ситуація в Україні - перший пункт для обговорення з РФ

«Сьогодні ми обговорили три теми: Україну, ДРМСД, а також прозорість та зменшення ризиків. Україна залишається першим пунктом наших обговорень. Ми обговорили безпекову ситуацію на Сході України, недостатній прогрес у виконанні Мінських угод та напругу в Азовському морі та навколо нього. Союзники по НАТО ще раз закликали звільнити українських моряків та кораблі, які Росія захопила минулого листопада. З цих питань НАТО і Росія продовжують мати фундаментальні розбіжності», - наголосив генсек.

Він зауважив, що зустріч у форматі Ради НАТО-Росія була другою у цьому році.

«Наші дискусії не є простими, але вони важливі, особливо, коли зростає напруження», - додав Столтенберг.