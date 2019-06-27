Україна зберігає послідовність у відносинах з НАТО – Міноборони

Україна зберігає послідовність у відносинах з НАТО, і всі заходи в рамках такого співробітництва відповідають стратегічній меті України щодо набуття членства в НАТО і в Євросоюзі.

Про це у четвер у Брюсселі під час зустрічі з пресою в ході візиту до штаб-квартири Альянсу заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Анатолій Петренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні українська делегація працює в штаб-квартирі НАТО на рівні міністра оборони. Відправна точка нашої роботи – всі процеси, які відбуваються зараз, підтримують стратегічний курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію», - наголосив український урядовець.

Він зауважив, що Україна зберігає послідовність у відносинах з НАТО. Це стосується й операційної складової, і оборонної реформи.

Зокрема, Україна залучена до заходів в рамках операції НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка», та має намір разом із литовськими, американськими та італійськими партнерами заповнити всі позиції в структурі цієї місії. Український контингент у Косові продовжуватиме виконувати завдання і буде навіть посилений технікою та особовим складом. Крім того, за словами заступника міністра оборони, Україна завершила підготовку документів, які дозволять українським військовим з реальним бойовим досвідом приєднатися до тренувальної місії НАТО в Іраку. Ще один перспективний напрямок – приєднання українських ВМС до операції НАТО «Морський охоронець», що важливо з точки зору ситуаційної обізнаності і безпеки в Чорному та Азовському морях.

Петренко додав, що сьогодні у Брюсселі відбулася зустріч української делегації з ключовими союзниками по НАТО, які підтримують Україну у впровадженні оборонної реформи.

Серед головних напрямків такої реформи він назвав розвиток оборонного менеджменту та системи військового управління на принципах НАТО, включаючи питання демократичного цивільного контролю. Другий напрямок – оборонне планування та проведення оборонного огляду для розробки оборонної політики держави на перспективу після 2020 року. Третя важлива частина реформи - оборонні закупівлі і постачання необхідних матеріальних цінностей у війська за всіма напрямками і класами логістики. Четвертий напрямок – структурна оптимізація та раціональне використання ресурсів.

«П’ятий напрямок реформи, і мені дуже приємно відмітити прогрес в Україні стосовно всеохоплюючого підходу, коли ми поєднуємо жорстку і м’яку силу в інтересах національної безпеки й оборони. Ми почали цю роботу між міністерством оборони та Міністерством закордонних справ, є потенціал розвитку такої співпраці з іншими безпековими структурами і спеціальними службами. Ми впевнені, що це створить додану вартість в умовах, коли Україна захищає свої національні інтереси», - наголосив Анатолій Петренко.