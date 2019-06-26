Заходи НАТО з протидії Росії не вплинуть на допомогу Україні – Столтенберг

Агресивна поведінка РФ та її небажання виконувати "ракетний договір" примушують НАТО діяти у відповідь, але такі зусилля не вплинуть на рівень підтримки союзниками України.

Про це у середу під час пресконференції за підсумками першого дня зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Порушення ДРМСД та розміщення ракет SSС-8 є частиною тенденції, яку ми бачили з боку Росії вже протягом кількох років. Більш провокативна поведінка, агресивні дії, які призвели до анексії Криму, спроби дестабілізації України, модернізація збройних сил, інвестиції у звичайні види зброї та у нові ядерні спроможності – це все частина ширшого підходу, тієї самої агресивної риторики, яку ми бачили до цього», - сказав генсек Альянсу.

Водночас він зауважив, що не бачить прямого зв’язку між зусиллями у вирішенні кризи в Україні та навколо неї, включаючи Східну Україну, Донбас і Крим, та зусиллями, спрямованими на те, щоб повернути Росію до виконання ДРМСД.

«Ми зосереджуємо зусилля на обох (напрямках), і будемо продовжувати надавати потужну підтримку, політичну підтримку і практичну допомогу для України, і паралельно будемо переконувати Росію повернутися до виконання Договору, та готуватися до відповіді, якщо Росія не зробить цього», - додав Столтенберг.