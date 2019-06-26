НАТО готується до світу без "ракетного договору" - Столтенберг

Зважаючи на небажання Росії повернутися до виконання Договору про обмеження ракет малої та середньої дальності (ДРМСД), НАТО готується діяти у світі без цієї угоди

Про це у середу під час прес-конференції за підсумками першого дня зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявив Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжуємо закликати Росію повернутися до повного та такого, що піддається верифікації, виконання Договору. Разом з цим, ми не бачимо жодних ознак, що Росія має бажання це зробити. Натомість, вона продовжує виробляти та розміщувати ракети SSC-8. Тож НАТО готується до світу без ДРМСД», - заявив керівник Альянсу.

Він нагадав, що більше трьох десятиліть Договір був визначною віхою усієї системи контролю над озброєнням, який забезпечував більшу визначеність та стабільність як для НАТО, так і для Росії.

«Міністри щойно завершили обговорення ДРМСД і відповіді з боку НАТО. Ми мали зустріч Групи з ядерного планування для обговорення цієї ж проблеми. Російські ракети SSС-8 є порушенням ДРМСД та суттєвою загрозою для нашої безпеки. Міністри погодилися з тим, що НАТО відповідатиме, якщо Росія не повернеться до виконання Договору. НАТО залишатиметься на принципах оборони та достатності у всьому, що ми робимо. Ми не маємо наміру розміщувати нові ядерні ракети наземного базування у Європі. Ми не будемо дзеркально відповідати на те, що робить Росія. Ми не хочемо нової гонитви озброєнь», - наголосив Єнс Столтенберг.

Він зауважив, що в цих умовах військові керівники і НАТО в цілому зобов’язані забезпечити надійність системи стримування та оборони, адже саме у цьому полягає призначення НАТО. За словами Столтенберга, серед таких заходів може бути уточнення програми підготовки військ та навчань, вдосконалення систем стратегічної та тактичної розвідки, систем спостереження тощо.

«Ми також розглянемо розвиток нашої системи повітряного захисту і звичайних (бойових) спроможностей. Ми забезпечимо, щоб наші засоби ядерного стримування залишалися безпечними, захищеними та ефективними», - додав Генеральний Секретар НАТО.

Як вже повідомляв Укрінформ, НАТО очікує від Росії повернення до виконання ДРМСД шляхом знищення власних крилатих ракет СSS-8, які вона розгорнула у порушення умов Договору. Такі дії, за вимогою НАТО, мають бути зроблені прозоро та піддаватися перевіркам.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 26 червня заявив, що країни НАТО розглянуть можливі заходи реагування на загрози, що є наслідком порушення Росією Договору про обмеження ракет малої та середньої дальності (ДРМСД), але не вживатимуть жодного з них до 2 серпня, коли спливає час, відведений для Росії, щоб повернутися до виконання Договору.