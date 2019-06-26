НАТО дало Росії на виконання "ракетного договору" час до 2 серпня

«НАТО не буде вживати жодних заходів до 2 серпня. Ми готуємося, ми обговорюємо, зважаємо на різні заходи. Але ми продовжуватимемо закликати Росію зберегти Договір. Якщо вона цього не зробить, ми будемо відповідати», - заявив керівник Альянсу.

Він не дав прямої відповіді на уточнююче запитання преси щодо того, чи можуть радарні системи НАТО, відповідне обладнання та програмне забезпечення, які зараз працюють на упередження ракетних загрозі з південного сходу, бути переорієнтовані на Росію у зв’язку зі зростанням ракетної загрози з цього напрямку.

«Ви питаєте, що конкретно НАТО робитиме, якщо Росія не повернеться до виконання Договору. Я не хотів би упереджувати результат обговорення, яке ми будемо проводити сьогодні й завтра. По-друге, я не можу вам сказати, що ми точно робитимемо, тому що ми все ще зосереджені на тому, щоб повернути Росію до виконання Договору до 2 серпня», - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що НАТО має широкий спектр таких ймовірних шляхів реагування на нові загрози з боку Росії. За його словами, деякі з цих заходів можуть бути застосовані швидко, деякі заберуть певний час.

«Це можуть бути різні заходи. Головне – ми бачимо потужну єдність всіх союзників навколо цієї проблеми. Вони єдині у посланні до Росії, що вона порушує Договір і має повернутися до його виконання. Союзники також єдині у підтримці чіткої позиції США стосовно того, що будуть наслідки, якщо Росія продовжуватиме порушувати цей Договір з контролю над озброєннями», - наголосив Столтенберг.

Як вже повідомляв Укрінформ, НАТО очікує від Росії повернення до виконання ДРМСД шляхом знищення власних крилатих ракет СSS-8, які вона розгорнула у порушення умов Договору. Такі дії, за вимогою НАТО, мають бути зроблені прозоро та піддаватися перевіркам.