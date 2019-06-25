У НАТО пояснили, для кого триматимуть “двері відкритими”

НАТО продовжить політику «відкритих дверей» для країн, які довели відданість демократичним принципам, оскільки розширення Альянсу було абсолютно вірним рішенням.

Про це під час брифінгу для преси напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі заявила постійний представник США при НАТО посол Кей Бейлі Гатчісон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вся політика розширення Альянсу – це про зміцнення демократії в країнах, які хотіли б отримати членство. Ми переконані в тому, що будь-яка країна, яка робить те, що є необхідним – оборонні реформи, розвиток демократії, забезпечення верховенства права та захист прав людини, якщо вона дотримується цих факторів та відповідає критеріям, - такі країни повинні отримати цю можливість», - наголосила американський дипломат.

Вона зауважила, що з моменту заснування НАТО 70 років тому союзники постійно обговорювали питання, чи залишати можливість для вступу нових членів.

«Ми постійно вели ці дискусії – чи може Альянс розширюватися надалі. Розширення НАТО було абсолютно вірним рішенням, тому що багато країн набули членства саме тому, що вони здійснили реформи, вдосконалили систему управління, і гарантували таким чином стійкість своїх демократій», - зауважила Кей Бейлі Гатчісон.