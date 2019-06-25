У НАТО пояснили, для кого триматимуть “двері відкритими”
Про це під час брифінгу для преси напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі заявила постійний представник США при НАТО посол Кей Бейлі Гатчісон, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Вся політика розширення Альянсу – це про зміцнення демократії в країнах, які хотіли б отримати членство. Ми переконані в тому, що будь-яка країна, яка робить те, що є необхідним – оборонні реформи, розвиток демократії, забезпечення верховенства права та захист прав людини, якщо вона дотримується цих факторів та відповідає критеріям, - такі країни повинні отримати цю можливість», - наголосила американський дипломат.
Вона зауважила, що з моменту заснування НАТО 70 років тому союзники постійно обговорювали питання, чи залишати можливість для вступу нових членів.
«Ми постійно вели ці дискусії – чи може Альянс розширюватися надалі. Розширення НАТО було абсолютно вірним рішенням, тому що багато країн набули членства саме тому, що вони здійснили реформи, вдосконалили систему управління, і гарантували таким чином стійкість своїх демократій», - зауважила Кей Бейлі Гатчісон.