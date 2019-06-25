Розвиток оборонних спроможностей НАТО пов’язує із високими технологіями - Столтенберг

НАТО має намір продовжувати розвиток власних оборонних спроможностей, і при цьому особливу увагу приділятиме розвитку та застосуванню сучасних технологій.

Про це у вівторок під час прес-конференції напередодні зустрічі міністрів оброни НАТО у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ефективна оборона та засоби стримування також передбачають знаходження на передових позиціях у технологічному вимірі, включаючи застосування штучного інтелекту, сучасних комп’ютерних технологій, наступних поколінь комунікаційних засобів. Тож міністри обговорять, як НАТО може краще інвестувати у розвиток таких нових технологій», - сказав Столтенберг.

За його словами, спільні зусилля Альянсу у цій сфері відкривають нові технологічні можливості, які жоден із союзників не зміг би досягти самотужки, включаючи розробку сучасних розвідувальних безпілотних апаратів та літаків.

Генсек НАТО зауважив, що Альянс має намір розвивати технологічну співпрацю з ключовими союзниками, зокрема, у сфері телекомунікації. У зустрічі міністрів оборони НАТО візьмуть участь урядовці з Фінляндії та Швеції, а також високий представник ЄС Федеріка Могерині.

«Ці технології створюють нові виклики та можливості для всіх нас, і є ключовими для розвитку майбутньої співпраці між НАТО і Євросоюзом», - наголосив Столтенберг.

Він повідомив також, що міністри мають намір вперше ухвалити політику НАТО у сфері космосу, створити рамкові правила для використання космічного простору для забезпечення наземних операцій та місій НАТО.

«Космос є частиною нашого повсякденного життя, але він може використовуватися як у мирних цілях, так і для агресії. Супутники можуть піддаватися хакерським атакам та перехопленням, або перетворюватися на зброю. Протисупутникові засоби можуть порушувати зв'язок. Тож важливо, щоб ми залишалися пильними та стійкими також у космосі», - підкреслив генсек НАТО.