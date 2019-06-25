НАТО пропонує Росії знищити ракети СSS-8 до 2 серпня

Міністри оборони НАТО, які завтра зустрінуться у Брюсселі, серед головних тем розглянуть дії у відповідь на відмову Росії виконувати умови Договору про обмеження ракет малої та середньої дальності (ДРМСД).

Про це у вівторок під час прес-конференції напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Міністри обговорять продовження порушення Росією ДРСМД. Росія має до 2 серпня шляхом, що піддається верифікації, знищити ракети СSS-8, які порушують цю угоду. Сполучені Штати та інші союзники по Альянсу намагалися взаємодіяти з Росією по проблемі систем СSS-8 протягом років, включно у форматі Ради НАТО-Росія. Ми плануємо провести зустріч Ради НАТО-Росія наступного тижня, щоб знову порушити це питання», - сказав генеральний секретар НАТО.

Він зауважив, що союзники по Альянсу продовжують закликати Росію обрати відповідальний шлях.

«На жаль, ми не бачимо жодних ознак, що Росія має намір це зробити. Фактично, вона продовжує розгортати нові ракети. Усього кілька тижнів залишилося для Росії, щоб врятувати Договір. Тож завтра ми будемо приймати рішення щодо подальших кроків НАТО на випадок, якщо Росія не відповідатиме (умовам Договору). Наша відповідь буде оборонною, поміркованою та координованою. Ми не будемо дзеркально відповідати на те, що робить Росія, ми не маємо наміру розміщувати нові ракети наземного базування в Європі», - наголосив Столтенберг.

Він підкреслив, що НАТО не хоче нової гонитви озброєнь. Але, оскільки Росія продовжує розгортання ракетних систем, НАТО має забезпечити, щоб засоби стримування й оборони НАТО залишалися надійними та ефективними, і саме у цьому полягає призначення Альянсу, додав Столтенберг.