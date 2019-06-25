НАТО за рік збільшило бюджет на 3,9%

НАТО протягом 2019 року збільшило бюджетні витрати на потреби оборони на 3,9 відсотка, при цьому 8 країн-союзниць досягли поставленої мети бюджетних витрат на оборону у розмірі 2 відсотків від ВНП.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у вівторок напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Міністри продовжать обговорення шляхів зміцнення оборонних спроможностей Альянсу, аби забезпечити їх ефективність, а також розподілу бюджетного навантаження. Сьогодні ми оприлюднили першу доповідь щодо бюджетних витрат. За цими даними, протягом року європейські союзники і Канада збільшили оборонні витрати на 3,9 відсотка», - сказав Столтенберг.

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Він зауважив, що з 2016 року союзники збільшили оборонні витрати більш ніж на 100 мільярдів доларів. Протягом 2019 року 8 країн-союзниць досягли мети у 2 відсотки ВНП, які спрямовуються на оборону, хоча ще у 2014 році таких країн було лише 3. Як очікується, решта країн НАТО досягнуть мети у 2 відсотки оборонних витрат від ВНП до 2024 року. При цьому 20 відсотків таких фондів, за правилами НАТО, мають спрямовуватися на нове обладнання.

«Тривалий час НАТО зменшувало свої оборонні витрати. Процес їх збільшення розпочався з 2014 року, коли стало відомо про розробку Росією та випробування ракети SSC-8, а також мали місце прояви агресивної поведінки Росії», - зауважив генсек НАТО.