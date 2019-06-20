Генсек НАТО привітав нові результати розслідування катастрофи MH17

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав сьогоднішню заяву Спільної слідчої групи (ССГ) щодо причетних до катастрофи Boeing в Україні в липні 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

“Я вітаю сьогоднішню заяву ССГ про те, що четверо підозрюваних будуть притягнуті до відповідальності за злочини, пов’язані з катастрофою рейсу MH17 Malaysia Airlines в липні 2014 року. Це важлива віха в зусиллях з розкриття повної правди і забезпечення справедливості за вбивство 298 осіб з 17 країн”, — заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що має “впевненість у незалежності та професіоналізмі у розслідуванні та у нідерландській правовій системі”.

“Як чітко окреслила Рада Безпеки ООН, всі країни повинні сприяти зусиллям, спрямованим на встановлення істини, справедливості та підзвітності”, - зауважив він.

Як відомо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

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Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) офіційно назвала причетних до збиття Boeing.

Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.