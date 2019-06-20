Генсек НАТО привітав нові результати розслідування катастрофи MH17

Генсек НАТО привітав нові результати розслідування катастрофи MH17

Укрінформ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав сьогоднішню заяву Спільної слідчої групи (ССГ) щодо причетних до катастрофи Boeing в Україні в липні 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

“Я вітаю сьогоднішню заяву ССГ про те, що четверо підозрюваних будуть притягнуті до відповідальності за злочини, пов’язані з катастрофою рейсу MH17 Malaysia Airlines в липні 2014 року. Це важлива віха в зусиллях з розкриття повної правди і забезпечення справедливості за вбивство 298 осіб з 17 країн”, — заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що має “впевненість у незалежності та професіоналізмі у розслідуванні та у нідерландській правовій системі”.

“Як чітко окреслила Рада Безпеки ООН, всі країни повинні сприяти зусиллям, спрямованим на встановлення істини, справедливості та підзвітності”, - зауважив він.

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Як відомо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

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Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) офіційно назвала причетних до збиття Boeing.

Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

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