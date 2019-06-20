Ніхто з причетних до збиття МН17 не повинен уникнути покарання — Данилюк

Оприлюднені Міжнародною спільною слідчою групою щодо катастрофи рейсу МН17 аудіозаписи доводять, що бойовики координували свої дії із вищим російським керівництвом.

Про це написав секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк у Facebook.

"Слідство оприлюднило аудіозаписи, які доводять – бойовики координували свої дії із вищим російським керівництвом. У злочинів є виконавці і є режисери. Однозначно список обвинувачених ще не остаточний. Коло "режисерів" ширше. Ми маємо зробити все, щоб ніхто з причетних до цього теракту не уникнув покарання", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до аварії малайзійського Boeing-777.

Це громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР", а також троє громадян РФ: полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, якого вважають організатором бойового застосування установки "Бук"; підполковник запасу російських ПДВ Олег Пулатов, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркин - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

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Служба безпеки України повідомила про підозру названим особам в організації і пособництві теракту, який призвів до аварії літака рейсу MH17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить п'ятдесят третій зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди і Австралія офіційно обвинуватили Росію в причетності до катастрофи рейсу МН17.