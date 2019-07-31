Австрійська OMV вклала вже €688 мільйонів у Nord Stream 2
Про це свідчать опубліковані на сайті OMV дані квартального звіту, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Грошовий потік від інвестиційної діяльності за перших шість місяців 2019 року включав відтік грошових засобів в розмірі 88 млн євро відповідно до угоди про фінансування проєкту трубопроводу Nord Stream 2", - йдеться у звіті.
Зазначається, що компанія продовжить фінансувати проєкт Nord Stream 2.
Відповідно до річного звіту OMV за 2018 рік, у минулому році австрійська нафтогазова компанії вклала в російську трубу €275 млн, довівши загальні обсяги інвестицій до €600 млн.
Таким чином, на сьогодні OMV вклала в проєкт Nord Stream 2 загалом €688 млн.
Як відомо, проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додачу до Nord Stream, що вже діє.
Як передбачається, потужність другої гілки Nord Stream 2 становитиме 55 млрд кубометрів газу щорічно, довжина — понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проєкту оцінюється у €9,5 млрд.
Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, Shell, Wintershall та OMV.
Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2 через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща та країни Балтії, які застерігають, що ЄС в такому разі підсяде на російську газову голку. Президента США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.