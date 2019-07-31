Австрійська OMV вклала вже €688 мільйонів у Nord Stream 2

Австрійська нафтогазова компанія OMV направила протягом першого півріччя 2019 року €88 млн на фінансування російського газопроводу Nord Stream 2, вклавши таким чином в проєкт вже €688 млн з початку його реалізації.

Про це свідчать опубліковані на сайті OMV дані квартального звіту, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Грошовий потік від інвестиційної діяльності за перших шість місяців 2019 року включав відтік грошових засобів в розмірі 88 млн євро відповідно до угоди про фінансування проєкту трубопроводу Nord Stream 2", - йдеться у звіті.

Зазначається, що компанія продовжить фінансувати проєкт Nord Stream 2.

Відповідно до річного звіту OMV за 2018 рік, у минулому році австрійська нафтогазова компанії вклала в російську трубу €275 млн, довівши загальні обсяги інвестицій до €600 млн.

Таким чином, на сьогодні OMV вклала в проєкт Nord Stream 2 загалом €688 млн.

Як відомо, проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додачу до Nord Stream, що вже діє.

Як передбачається, потужність другої гілки Nord Stream 2 становитиме 55 млрд кубометрів газу щорічно, довжина — понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проєкту оцінюється у €9,5 млрд.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, Shell, Wintershall та OMV.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2 через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща та країни Балтії, які застерігають, що ЄС в такому разі підсяде на російську газову голку. Президента США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.