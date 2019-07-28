Данія може загальмувати запуск Nord Stream 2 — Financial Times

Дозвіл Данії на будівництво "Північного потоку-2" необхідно отримати протягом найближчих тижнів, інакше оператор Nord Stream AG просто не встигне добудувати газопровід у визначений термін.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

"РФ може не встигнути добудувати газопровід "Північний потік-2", якщо Данія не надасть дозвіл на будівництво протягом найближчих тижнів", - йдеться у повідомленні.

Запуск другої нитки російського газопроводу за терміном має збігтися із закінченням угоди, що діє на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.

"Якщо протягом наступних кількох тижнів ми не отримаємо схвалення від данців, то не зможемо укластися в термін", – повідомило джерело, близьке до оператора проєкту компанії Nord Stream AG.

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Як відомо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додачу до "Північного потоку", що вже діє.

Як передбачається, потужність другої гілки "Північного потоку-2" становитиме 55 млрд кубометрів газу щорічно, довжина — понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проєкту оцінюється у 9,5 млрд євро.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell та Wintershall.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2" через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії, які застерігають, що ЄС в такому разі підсяде на російську газову голку. Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.