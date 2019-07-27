Іран розпочинає будівництво другої АЕС

У середині серпня в Ірані буде закладено фундамент нової АЕС, яку планується ввести в дію через шість років.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на главу Організації з атомної енергії Ірану Алі Акбара Салехі.

За його словами, нова атомна електростанція буде побудована там само, де діє єдина в країні АЕС - у провінції Бушер.

«Другу АЕС планується ввести в експлуатацію протягом шести років. Через вісім років буде готовий «Бушер-3», - розповів Салехі.

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При цьому він зазначив, що після виходу США з ядерної угоди до робіт з оновлення реактора Арак планується залучити Велику Британію і Китай.

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