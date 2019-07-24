Міжнародна зустріч щодо ядерної програми Ірану відбудеться 28 липня у Відні
Укрінформ
Надзвичайна зустріч членів Комісії в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД, англійська абревіатура - JCPOA) щодо ядерної програми Ірану відбудеться 28 липня у Відні.
Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Служби зовнішніх дій Євросоюзу.
Від імені високого представника ЄС під час зустрічі головуватиме генеральний секретар Служби зовнішніх дій ЄС Хельга Марія Шмід (Helga Maria Schmid). Зустріч пройде в форматі E3+2 за участю представників Китаю, Франції, Німеччини, Росії, Великобританії та Ірану.
Зустріч скликається за запитом Франції, Німеччини, Великобританії та Ірану.