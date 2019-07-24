В Турции попал в ДТП автобус с туристами

Автобус з польськими туристами впав в урвище в Туреччині поблизу курортного міста Кемер. В результаті надзвичайної події травми отримали 22 особи, троє з яких перебувають у важкому стані.

Про це повідомила речниця МЗС Польщі Ева Сувара, інформує tvn24.pl.

“Хочу підтвердити, що йдеться про 38 громадян Польщі, з яких 22 особи після надзвичайної події були перевезені каретами швидкої допомоги до різних шпиталів. Одна особа з цих 22-х перебуває у стані, що загрожує її життю”,- повідомила Сувара.

Стан решти осіб, додала вона, різний, люди перебувають у кількох місцевих шпиталях.

За уточненою інформацією МЗС РП, станом на ранок середи у шпиталях залишається семеро постраждалих, троє з яких у важкому стані. Утім, їх життю нічого не загрожує.

ДТП за участю автобуса з польськими туристами сталася у вівторок ввечері о 17:30 за київським часом.

Представниця турфірми Coral Travel Poland, яка організувала відпочинковий тур поляків у Туреччині, поінформувала, що ще до опівночі 15 з 22-х постраждалих повернулися до своїх готелів.

Зазначається, що, за попередніми даними, водій не впорався з керуванням, в результаті чого автобус впав у 20-метрове урвище.

Фото: PAP/EPA