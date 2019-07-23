Президент Болгарії заборонив купівлю винищувачів F-16

Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на закон про ратифікацію закупівлі восьми нових американських винищувачів F-16 Block 70.

Про це повідомляє Sofia News Agency з посиланням на пресслужбу глави держави.

“Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на закон про ратифікацію контрактів щодо закупівлі (восьми — ред.) винищувачів F-16 Block 70 з Сполучених Штатів”, - йдеться у повідомленні.

На думку Радева, запеклі суперечки в парламенті до голосування показали, що умови контракту не були досягнуті та в цьому питанні немає суспільної злагоди.

"Прихильність Республіки Болгарії зобов'язанням на довгі роки без національного консенсусу і впевненості у взаємоприйнятних умовах договору викликає надзвичайну стурбованість", - сказав Радев.

Як повідомлялося 12 липня, міністр оборони Болгарії Красимір Каракачанов підписав договір про придбання 8-ми американських багатофункціональних винищувачів F-16 Block 70 на суму у 1,2 мільярда євро.

Американські винищувачі повинні замінити застарілі російські МіГ-29, що знаходяться сьогодні на озброєння в Болгарії.