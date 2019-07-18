Туреччина закликала США відмовитися від її виключення з програми F-35

Міністерство закордонних справ Туреччини звернулося в четвер до Сполучених Штатів із закликом відмовитися від рішення про виключення республіки з програми з постачання винищувачів п'ятого покоління F-35.

У поширеній заяві на сайті зовнішньополітичного відомства такий крок Вашингтона називають "помилковим".

"Цей односторонній крок не відповідає духу альянсу і не має будь-яких законних підстав. США залишили без відповіді наші пропозиції щодо створення спільної з НАТО робочої групи по С-400, це вказує на те, що США не прагнуть сумлінно розв'язувати цю проблему. Ми пропонуємо США виправити цю помилку, яка завдасть непоправної шкоди нашим стратегічним відносинам", - наголошується в комюніке.

У міністерстві назвали "невірною" заяву Вашингтона про те, що російські зенітні ракетні системи С-400 можуть послабити F-35.

Раніше в середу Білий дім повідомив, що рішення Туреччини придбати ЗРК С-400 унеможливлює її подальшу участь в програмі постачання винищувачів F-35. У Вашингтоні при цьому зазначили, що США продовжать співпрацювати з Туреччиною у військовій сфері з урахуванням обмежень, пов'язаних з купівлею російських систем ППО.

Нагадаємо: США та інші країни НАТО побоюються, що якщо в Анкари з'являться і С-400, і американські винищувачі п'ятого покоління F-35, то радари російських систем навчаться обчислювати та відстежувати ці літаки. У зв'язку з цим 28 червня сенат США заборонив продавати Туреччини F-35. Пізніше турецька сторона пояснила Пентагону, що рішення закупити російські ЗРК пов'язано з серйозними повітряними та ракетними погрозами.

Угода про постачання Анкарі чотирьох дивізіонів С-400 було досягнуто у вересні 2017 року. Вартість контракту складає 2,5 мільярда доларів, половину цієї суми покриє російський кредит.

Постачання С-400 до Туреччини почалися в п'ятницю, 12 липня.