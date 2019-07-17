Білий дім офіційно заявив про припинення програми F-35 для Туреччини

Придбання Анкарою російських систем ППО С-400 робить неможливим участь Туреччини в програмі американських надсучасних літаків F-35.

Про це Білий дім заявив офіційно в середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"На жаль, рішення Туреччини щодо придбання російських систем ППО С-400 робить неможливим подальшу участь цієї країни в програмі F-35. Програма F-35 не може співіснувати разом з платформою для збору розвідданих, що використовуватиметься для вивчення передових можливостей (американських літаків – ред.)", - підкреслили в адміністрації американського президента.

При цьому зауважується, що Сполучені Штати активно співпрацюють з Туреччиною, щоби знайти рішення у сфері протиповітряної оборони для задоволення її законних потреб ППО. Адміністрація Трампа зробила кілька пропозицій щодо забезпечення турецької сторони американськими системами ППО "Patriot", уточнили в Білому домі.

"Туреччина є давнім надійним партнером і союзником по НАТО впродовж понад 65-річного періоду, але прийняття на озброєння систем С-400 підриває зобов'язання, які кожен член НАТО зробив один одному, щоби відійти від використання російських систем", - зазначається в заяві.

У Вашингтоні підкреслили, що рішення турецької сторони "матиме негативний вплив" на сумісність з Альянсом.

"Сполучені Штати досі дуже цінують наші стратегічні відносини з Туреччиною", - зауважили в Білому домі. При цьому підкреслюється багаторівневість цих відносин в рамках НАТО, що охоплює не тільки програму F-35.

"Наші відносини на військовому рівні є потужними, і ми продовжимо активно співпрацювати з Туреччиною, пам'ятаючи про обмеження, пов'язані з наявністю систем С-400", - наголосили в адміністрації США.