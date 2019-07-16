Закупівля Туреччиною російських С-400 є невірним кроком – Пентагон

Відмова Туреччини скасувати угоду з росіянами попри неодноразові вимоги Вашингтона є "невірним" кроком, який розчаровує США і змушує реагувати у відповідь.

Таку позицію висловив у вівторок в.о. міністра оборони США Марк Еспер під час слухань у Сенаті щодо затвердження на посаді глави Пентагону, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Вона (Туреччина – ред.) є довготривалим і дуже дієздатним союзником по НАТО, але їхнє рішення щодо С-400 є невірним (кроком – ред.) і таким, що розчаровує", - заявив Еспер.

Він також звернув увагу на несумісність російських систем протиповітряної оборони С-400 та американських літаків F-35, оскільки це дасть можливість росіянам вивчати сучасні технології.

"Постановка на озброєння С-400 фундаментальним чином підриває можливості програми F-35"- підкреслив представник оборонного відомства США.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок президент США Дональд Трамп офіційно висунув кандидатуру Марка Еспера на призначення його міністром оборони США. До цього Еспер був міністром Сухопутних військ США та в.о глави Пентагону.