До Туреччини прибув одинадцятий літак з деталями С-400

На аеродром авіабази Мюртед, що під Анкарою, прибув одинадцятий по рахунку літак з компонентами російських ракетних комплексів С-400.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини.

"Постачання компонентів ЗРК С-400 триває. У зв’язку з цим одинадцятий літак приземлився в аеропорту Мюртед", - повідомило міноборони.

Як відомо, постачання компонентів ЗРК С-400 почалося 12 липня. Підписання Туреччиною угоди з РФ щодо постачання ЗРК С-400 та початок постачання критикують на Заході, неодноразово погрожуючи введенням санкцій, зокрема з боку США. Американські ЗМІ повідомляють, що Білий дім уже цього тижня може запровадити пакет санкцій проти Туреччини.

Учора президент Туреччини заявив про те, що постачання російських ЗРК С-400 до Туреччини завершиться у квітні 2020 року, в планах – спільне виробництво систем із Росією.

Фото: @tcsavunma