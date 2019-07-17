Трамп: Ми не збираємося продавати Туреччині винищувачі F-35

Сполучені Штати не можуть постачати Туреччині винищувачі F-35, яка купила системи ППО російського виробництва.

Про це президент США Дональд Трамп сказав під час спілкування із журналістами в Білому домі, повідомляє видання Defense News.

«Ми зараз говоримо Туреччині, що, оскільки ви дійсно були змушені купити іншу ракетну систему, ми не збираємося продавати вам винищувачі F-35», - заявив Трамп.

Водночас президент не сказав, чи буде він вводити санкції проти Туреччини в рамках закону CAATSA (Акту протидії противникам Америки через санкції).

Як повідомляв Укрінформ, в.о. міністра оборони США Марк Еспер у вівторок під час слухань у Сенаті щодо затвердження його на посаді глави Пентагону висловив переконання, що відмова Туреччини скасувати угоду з росіянами, попри неодноразові вимоги Вашингтона, є "невірним" кроком, який розчаровує США і змушує реагувати у відповідь.