Британія додатково направить 250 "блакитних шоломів" у Малі

Велика Британія вирішила направити додатковий контингент для участі в операції ООН з підтримання миру у Малі строком на три роки.

Про це йдеться у повідомленні новинної служби ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Війська, які будуть розміщені на базі у Гао, східна Малі, допоможуть подолати «ключову нестачу сил місії ООН» та долучаться на три роки до міжнародного контингенту з 15 тисяч військових та поліцейських», - цитує ООН текст рішення міністерства оборони Великої Британії.

У повідомленні йдеться, що рішення ухвалене з огляду на нестабільність, що зростає у африканському регіоні Сахель, та з метою здобуття «довгострокового та тривкого миру у Малі».

«Внесок Британії полягатиме у створенні розвідки далекого радіусу спостереження, що надасть більшу поінформованість щодо можливих загроз, і сприятиме захисту цивільного населення», - повідомляє ООН.

В організації нагадують, що влада Британії вирішила не обмежувати мандат використання своїх військ, аби «вплинути на ситуацію». Мандат місії ООН з підтримання миру у Малі діє згідно з політикою нульової толерантності до сексуального насильства та підтримки прав жінок та дітей.

Як відомо, операція ООН з підтримання миру у Малі триває з квітня 2013 року.

Як повідомляв Укрінформ, 9 січня Президент України Петро Порошенко підписав указ “Про направлення національного персоналу для участі України в Багатопрофільній інтегрованій місії ООН зі стабілізації у Малі” № 6/2019, яким постановив направити для участі у ній до 20 осіб з числа Збройних сил.

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Як зазначається в документі, “направлення національного персоналу для участі України в Багатопрофільній інтегрованій місії ООН зі стабілізації у Малі сприятиме підтриманню міжнародного миру і безпеки та відповідає національним інтересам держави”.

Як повідомлялося, на сьогодні військовослужбовці Збройних сил України беруть участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, у тому числі під егідою ООН та НАТО.