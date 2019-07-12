Автомобіль ООН підірвався на міні в Малі: поранені 10 миротворців

Унаслідок наїзду спецавтомобіля на міну, отримали поранення десятеро миротворців ООН у Малі.

Про це заявив речник ООН Фархан Нак, повідомляє Сіньхуа.

“Місія ООН у Малі повідомляє, що один із її захищених від мін автомобілів наїхав на вибуховий пристрій під час операції поблизу міста Кідал на півночі країни. <...> Попередні дані вказують що 10 миротворців, які перебували на борту, отримали поранення,у тому числі четверо - важкі”, - сказав Нак.

Він додав, що постраждалі наразі отримують медичну допомогу. “Місія проводить розслідування інциденту та продовжує стежити за розвитком подій”, - наголосив речник.

Нак також звернув увагу, що чинне внутрішнє збройне протистояння у Малі створило безпрецедентно складну гуманітарну ситуацію та лише протягом першої половини цього року призвело до загибелі близько 600 людей.