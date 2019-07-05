ООН заявляє, що за час операцій сил безпеки у Венесуелі були вбиті близько 7 тисяч осіб

В Організації Об’єднаних Націй 4 липня заявили, що під час операцій із гарантування безпеки у Венесуелі були вбито близько 7 тисяч людей.

Як йдеться у доповіді організації, чимала кількість з числа загиблих стали жертвами «страти», а ситуації із заарештованими і убитими громадянами подавалися владою як такі, в яких вони чинили опір поліції, пише "Радіо Свобода".

«Кількість випадків ймовірних непідсудних убивств з боку сил безпеки була шокуюче високою», – йдеться в повідомленні.

У доповіді міститься заклик до Венесуели припинити те, що в ООН назвали грубим порушенням політичних, соціальних, громадянських і економічних прав в країні.

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Адміністрація Ніколаса Мадуро офіційно на доповідь ще не відреагувала.

Мадуро вступив на посаду в 2013 році і був приведений до присяги на другий термін в січні після травневих виборів 2018-го. Ці вибори бойкотувала і не визнала їхніх результатів опозиція. На початку року лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом, звинувативши Ніколаса Мадуро в узурпації влади. Гуайдо підтримують США і понад 50 інших країн, тоді як Мадуро підтримує Росія і Китай.