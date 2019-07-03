США ввели санкції проти Куби через оборудки з венесуельською нафтою

Офіційний Вашингтон оголосив про запровадження санкцій проти кубинської державної компанії Cubametales, яка намагалася обійти запроваджені раніше обмеження щодо продажу режимом Мадуро венесуельської нафти.

Про це оголосили в Міністерстві фінансів США в середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати запровадили санкції проти Cubametales, кубинської державної компанії, яка виступала головним посередником незаконного імпорту нафтопродуктів з Венесуели", - наголосили в Мінфіні.

Як зазначається, ця компанія намагалася обійти попередні санкції США.

"Послуги й товари, які Куба надає Венесуелі, продовжують підживлювати корупцію Мадуро та його друзів і допомагають зберегти його вплив на венесуельський народ", - підкреслили в Мінфіні США.

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Там заявили, що кожна крапля венесуельської нафти, що відправлялася на Кубу, давала додаткові прибутки для утримання силових структур Мадуро, збіднювала колись багату країну й перешкоджала суверенітету Венесуели.

Водночас, американський Мінфін скасував санкції проти нафтової судноплавної компанії PB Tankers, зареєстрованої в Італії. Як зауважили у відомстві, компанія вжила заходів, аби її судна більше не були причетними до підтримки колишнього режиму Мадуро у Венесуелі.