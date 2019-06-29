США запровадили санкції проти сина Мадуро

Офіційний Вашингтон оголосив про введення санкцій проти сина Ніколаса Мадуро, який обіймає високі посади у Венесуелі.

Про це офіційно повідомило міністерство фінансів США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні Сполучені Штати запровадили санкції проти сина Ніколаса Мадуро, Ніколаса Ернесто Мадуро Герра (Мадуро Герра), за його роль як офіційного представника незаконного режиму Мадуро", - зазначається в повідомленні.

Як уточнили в мінфіні, Мадуро Герра є членом нелегітимної Національної установчої асамблеї – органу, створеного його батьком задля протидії демократично обраній Національній асамблеї (парламенту). У 2014 році Мадуро Герра був також призначений очільником так званого Корпусу інспекторів президентства.

Читайте також: Штати ввели санкції проти чиновників Мадуро через колапс в електроенергетиці

У Вашингтоні нові санкції назвали притягненням чиновників нелегітимного режиму Мадуро до відповідальності "через утиск венесуельського народу, розкрадання ресурсів Венесуели й катастрофічну політику, яка створила нестерпні умови життя людей по всій країні".

При цьому зазначається, що США закликають усі країни посилити економічний і дипломатичний тиск на Мадуро та його корумповане оточення.

"Ми продовжуємо стояти разом з народом Венесуели, тимчасовим президентом Хуаном Гуайдо і Національною асамблеєю, які борються за свободу й процвітання", - підкреслюється в заяві.

Фото: telemetro.com