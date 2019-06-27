Штати ввели санкції проти чиновників Мадуро через колапс в електроенергетиці

Офіційний Вашингтон оголосив санкції проти двох високопоставлених чиновників режиму Мадуро в Венесуелі, які через свої корупційні дії посприяли колапсу у сфері електроенергетики, що стало результатом масштабних "блекаутів" у країні.

Про це офіційно повідомили в четвер у американському Мінфіні, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні Офіс контрою за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США ввів санкції проти двох чиновників режиму Мадуро, які продовжують бути залученими в серйозну корупцію та шахрайство, що шкодить народу Венесуели", - зазначається в заяві американського мінфіну.

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При цьому уточнюється, що йдеться про постійні широкомасштабні відключення електроенергії по всій країні, які зараз стали найгіршими й найтривалішими в історії країни, і на яких наживаються окремі посадовці режиму Мадуро.

Таким чином, Вашингтон запровадив санкції проти ексміністра електроенергетики Венесуели, президента Національної електричної корпорації (CORPOELEC) Луїса Альфредо Мотта Домінго (Мотта), а також проти заступника міністра електроенергетики з питань фінансів, інвестицій та стратегічних альянсів Естікіо Хосе Луго Гомеса (Луго).

"Замість того, щоби забезпечити відповідні послуги для венесуельського народу на своїх офіційних посадах, Мотта і Луго вдавалися до незаконного збагачення та сприяли електроенергетичній кризі", - підкреслили в Міністерстві фінансів США.

Як уточнили в відомстві, по цьому факту було проведено розслідування, яке встановило, що зазначені посадовці отримували хабарі та закуповували обладнання, яке було несумісним з роботою національної електромережі.

"У той час як корупція пронизала наскрізь корпорацію CORPOELEC, її топ-керівництво продовжувало поширювати безгосподарність в електричній інфраструктурі Венесуели й ігнорувати свою відповідальність перед венесуельським народом",- наголосили в Міністерстві фінансів США.