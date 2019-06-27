Росія заявляє, що її військові фахівці залишили Венесуелу

Російські військові техніки, які працювали у Венесуелі, 26 червня вилетіли з Каракаса до Москви.

Про це повідомляє AFP з посиланням на Посольство РФ у Венесуелі.

«Літак Іл-62, що перевозить російських техніків, які були у Венесуелі останніми місяцями ... 26 червня вилітає з Каракаса до Москви», - йдеться у повідомленні диппредставництва.

Як відзначили у посольстві, російські техніки у Венесуелі «надавали технічну допомогу, що здійснюється Росією за контрактами у військово-технічній сфері», і РФ має намір продовжувати співпрацю.

«Мова не йде про російську військову присутність, а лише про виконання робочих контрактів, що не містить елементів дестабілізації обстановки», - заявили у посольстві РФ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Венесуелі понад місяць тому було помічено близько сотні осіб, а також вантаж невідомого призначення після приземлення російського літака. Йшлося також про наявність російських військових радників у цій країні.

Після цього Москва заявила, що скоротила кількість військових радників у Венесуелі. Водночас, американське впливове видання The Wall Street Journal повідомило, що російський оборонний підрядник "Rostec", який займається тренуванням військ режиму Мадуро, скоротив свій персонал на кілька десятків людей із близько тисячного контингенту, що знаходиться у Венесуелі.