Росія продовжує військову підтримку режиму Мадуро – Держдеп США

Режим диктатора Ніколаса Мадуро в Венесуелі продовжує отримувати військову підтримку з боку Росії та витрачати на це сотні мільйонів доларів попри гуманітарну кризу в країні.

Про це заявив під час брифінгу в Держдепартаменті США в вівторок спецпредставник США з питань Венесуели Елліот Абрамс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У травні Венесуела підписала з Росією контракт на суму $209 млн для ремонту системи ППО, придбання дев'яти винищувачів "СУхой", а також восьми транспортних вертольотів",- зазначив представник Держдепу.

У понеділок, за його словами, в Каракас прибув російський військовий літак, про який росіяни сказали, що він привіз техніку для обслуговування раніше проданих систем озброєння. "Ми точно знаємо, що він доставив не гуманітарну допомогу", - підкреслив Абрамс.

Водночас, він зауважив, що Сполучені Штати відправляють плавучі шпиталі, зокрема, корабель-лікарню USNS Comfort, до Карибського басейну й Південної Америки, щоб надавати медичну допомогу біженцям з Венесуели.

"А Росія тим часом відправляє в Венесуелу свій військовий корабель "Адмірал Горшков" та ще більше військово-технічних спеціалістів", - заявив спецпредставник США.

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Він також вказав на факти, що режим Мадуро продовжує співпрацювати з Кубою у військово-розвідувальній сфері, щоб зберегти свою владу.

Американський дипломат заявив, що Сполучені Штати закликають країни групи Ліма, Міжнародної контактної групи, а також країни ЄС підтримати Національну Асамблею Венесуели як єдину демократичну інституцію, яка протистоїть режиму Мадуро в цій південноамериканській країні.