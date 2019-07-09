Україну визнали потенційним партнером тренувальної місії НАТО в Іраку

Завдяки високому професіоналізму українських миротворців Північноатлантична Рада у квітні визнала Україну потенційним операційним партнером тренувальної Місії НАТО в Республіці Ірак.

Про це напередодні Дня українських миротворців під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ Валентин Левчик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У квітні цього року Україна була визнана Північноатлантичною Радою як потенційний операційний партнер тренувальної Місії НАТО в Республіці Ірак. У подальшому після підписання відповідного указу Президента України, планується направлення національного персоналу до складу зазначеної місії”, - наголосив представник Генштабу, розповідаючи про перспективи роботи українських миротворців.

Не менш важливим, на думку Левчика, є військове співробітництво між Україною та ЄС, яке здійснюється відповідно до пріоритетів, визначених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Частиною зазначеного процесу є заплановане направлення національного персоналу до складу операції ЄС “Алтея” в Боснії та Герцеговині.

“До кінця 2019 року ми також плануємо збільшити чисельність національного контингенту у складі Багатонаціональних сил “КФОР” у Косові, плануємо додаткове направлення персоналу до складу Тренувально-дорадчої місії НАТО “Рішуча підтримка” в Афганістані, Багатопрофільної інтегрованої місії ООН зі стабілізації в Малі та наразі опрацьовується питання зі стороною ООН щодо збільшення чисельності національного персоналу у складі Сил ООН з підтримання миру на Кіпрі”, - повідомив Левчик.