Ексглава ЦРУ: Війна на Донбасі - не заморожений, а гарячий конфлікт

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус констатує, що агресія Росії на Донбасі - це справжній гарячий, а не заморожений конфлікт.

Про це американський генерал заявив в інтерв'ю "Новому времени".

«Адже це не заморожений конфлікт, як у Грузії, як деякі хотіли б думати. Це гарячий конфлікт, де обмін вогневими ударами - щоденна рутина », - підкреслив Петреус.

За його словами, Росія намагається зберігати конфлікт на такому рівні і при цьому не йти на загострення, оскільки санкції ефективно тиснуть на неї.

Коментуючи питання про те, які додаткові види озброєнь було б корисно отримати українській армії, щоб на рівних протистояти російській агресії, Петреус зазначив «досить хорошу» забезпеченість професійними кадрами та озброєння української армії. При цьому, за його словами, мало б сенс «посилити захист і методи стримування».

Петреус очолював Центральне розвідувальне управління США в 2011-2012 роках, в епоху президентства Барака Обами, а до цього командував військовими операціями на Гаїті, в Боснії, Іраку та Афганістані. Сьогодні він входить в число керівників інвестиційного фонду KKR і є одним з ключових аналітиків програм військової допомоги США.