Україна може отримати зі США радари і високоточні ракети - ексглава ЦРУ

Протистояти агресії Росії Україні могли б допомогти радари і високоточні ракети.

Про це в інтерв'ю "Новому времени" сказав генерал армії США, колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

«Запит повинен бути зроблений на високоточні ракети, складні системи непрямого вогню, контрбатарейні радари, радари захисту від російських ракет», - відповів Петреус на питання про те, які види озброєнь і військових технологій України варто просити у США, виходячи з сучасного арсеналу озброєнь Росії .

Однак, на думку колишнього глави американського ЦРУ, «важливо пам'ятати, що зброя ефективна, якщо вона знаходиться у надійних і добре навчених руках».

«Тому я продовжую наполягати на важливості реформи персоналу [в українській армії», - додав Петреус.

Водночас він високо оцінив «силу і рішучість» українських військових.

«Мене це не перестає дивувати. Те, як українська армія, не воює десятки років, настільки успішно останні п'ять років протистоїть досить професійній та бойовій армії росіян. Я не очікував такої сміливості, хоробрості і такої професійної роботи», - визнав американський генерал, який раніше керував військовими операціями на Гаїті, у Боснії, Іраку та Афганістані.