На Донбасі воюють кілька тисяч російських солдатів — ексглава ЦРУ

Коментуючи інформацію про те, що Конгрес США виділив на безпекову допомогу Україні $200 млн у поточному році і $250 млн — у наступному, Петреус сказав: “Давайте одразу пояснимо, що цей бюджет допомоги США формують спільно з НАТО, чия підтримка України є системною і постійною. І ми підтримуємо розвиток українського військового потенціалу перед загрозою вторгнення сил, підтримуваних Росією, де воюють, за нашими підрахунками, кілька тисяч російських солдатів”.

За його словами, $200 млн разом з тією сумою, яку надають інші союзники, “це буде вже цілком серйозна сума”. І через це, підкреслив генерал, для США та інших союзників Києва важливо переконатися, “що Україна продовжує реформи й підсилює свій захист у військовому плані”.

Петреус додав, що це питання потрібно розглядати в контексті всієї України. “Ми бачимо результати (президентських ред.) виборів, які показують сподівання українців — вони хочуть боротьби з корупцією, реформування судової системи, а також продовження інших дуже важливих реформ”, - заявив американський генерал.

Читайте також: Окупанти випустили майже півсотні мін по позиціях ЗСУ під Авдіївкою

Петреус очолював Центральне розвідувальне управління США в 2011—2012 роках, за часів президентства Барака Обами, а до цього командував військовими операціями на Гаїті, в Боснії, Іраку і Афганістані. Сьогодні він входить до складу керівників інвестиційного фонду KKR і є одним з ключових аналітиків програм військової допомоги США.

Фото: Олександр Медведєв / НВ