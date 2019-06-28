Окупанти випустили майже півсотні мін по позиціях ЗСУ під Авдіївкою

Станом на 12-ту годину п'ятниці російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів, активно застосовуючи заборонені міномети, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про це повідомив речник Міноборони полковник Максим Праута під час брифінгу щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

“Станом на 12-ту годину сьогодні, 28 червня, російсько-окупаційні війська здійснили 9 обстрілів, противник активно застосовує заборонені міномети”, - повідомив Праута.

Так, за його словами, що на Луганському напрямку о 4.35 розпочався тривалий обстріл з боку шахти імені Гагаріна опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новгородського. До 5.20 на цій ділянці фронту окупанти випустили 35 мін 120-го калібру.

Неподалік Кримського російські військові формування з 9.45 до 10.05 з боку Сентянівки вели вогонь з озброєння БМП, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

На Донецькому напрямку вночі противник влаштував провокацію з використанням стрілецької зброї біля Широкиного, а по позиціях ЗСУ, обладнаних поблизу Опитного, випустив 3 артилерійські снаряди калібру 122 мм.

Зранку в епіцентрі бойових дій опинилися позиції ООС в районі Авдіївки. Російсько-окупаційні війська тричі з боку Яковлівки та Ясинуватої обстрілювали підступи до міста з мінометів калібру 120 мм, випустивши загалом 47 мін.

Неподалік Лебединського зранку розірвалися 3 міни калібру 82 мм. Біля Водяного з 6-ї ранку упродовж 45 хвилин окупанти вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

“За наявною інформацією, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються. Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил”, - наголосив речник.