За добу окупанти 37 разів порушили “тишу”, гатили з мінометів і 152-мм артилерії

За останню добу збройні формування Російської Федерації 37 разів порушили режим припинення вогню - 3 останніх обстріли сталися цієї ночі.

Про це повідомляє штаб ООС.

Збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню, 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" таких обстрілів нарахували аж 18.

За минулу добу один український військовослужбовець отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 27 червня трьох окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил - 2 обстріли у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" і ще один раз - неподалік населеного пункту Новогородське, що належить до відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".