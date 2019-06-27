Окупанти 18 разів порушили “тишу”, стріляли з мінометів і 152-мм артилерії

Збройні формування РФ 18 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій поранено одного українського військового.

Про це повідомляє пресцентр Обєднаних сил.

"Від початку доби ворог вісімнадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. ... В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Опитне, неподалік Старогнатівки, три рази околиці Мар'їнки, поблизу Лебединського та в районі населеного пункту Новотроїцьке.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив одинадцять обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Хутір Вільний, околиці Золотого-4, тричі поряд Новгородського, тричі район Новолуганського, околиці Луганського, Оріхового та поблизу населеного пункту Світлодарськ. Факти порушень режиму тиші зафіксовано поблизу населених пунктів Широкине, Старогнатівка, Кам'янка, Богданівка, Павлопіль, Новоселівка Друга, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Красногорівка, Опитне, Водяне, Талаківка, Кримське, Луганське, Зайцеве, Майорськ, Новолуганське, Гладосове, Південне, Катеринівка, Травневе.

Також за повідомленням триває реалізація заходів 1-го етапу розведення сил та засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська".