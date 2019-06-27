Штаб ООС: Резерви в районі Станиці знаходяться у повній бойовій готовності

Російсько-окупаційні війська завершили перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської – відійшли від пішохідного мосту.

Про це повідомляє у Facebook штаб операції Об'єднаних сил.

"У відповідності до мирного плану та реалізації рамкового рішення Тристоронньої контактної групи від 20 вересня 2016 року, противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської – відійшов від пішохідного мосту", - йдеться у повідомленні.

Для максимальної безпеки цивільного населення, що проживає у Станиці Луганській, а також громадян України, які перетинають контрольний пункт в’їзду-виїзду, сили груп розмінування Збройних сил та Державної служби з надзвичайних ситуацій України проводить перевірку дороги (гуманітарного коридору) і прилеглої до неї місцевості з метою виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Як зазначається, протягом сьогоднішнього дня здійснення інших заходів у рамках розведення сил та засобів українською стороною не заплановано.

"Поки триває процес розведення сторін, наші резерви в районі Станиці Луганської знаходяться у повній бойовій готовності. У разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиції", - наголосили у штабі.

Водночас зазначається, що Об’єднані сили гарантують безпеку пересування мирних мешканців та безперебійну роботу КПВВ. Пропуск здійснюється у штатному режимі.

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Як повідомляв Укрінформ, опівдні 26 червня українські військові відійшли з однієї із позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

Тристороння контактна група ще у 2016 році прийняла рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби впродовж майже трьох років були безрезультатними.

5 червня спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік поінформував, що учасники ТКГ висловили намір 10 червня розпочати розведення сил і засобів на узгодженій ділянці у Станиці Луганській.

Водночас 10 червня процес розведення знову було зірвано через обстріли з боку окупантів.