Голова СММ ОБСЄ привітав розведення сил в районі Станиці Луганської

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Яшар Халіт Чевік привітав готовність сторін конфлікту на Донбасі провести розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в районі Станиці Луганської.ю

Він також повторно підтвердив повну готовність СММ здійснювати моніторинг цього процесу, повідомили кореспондентові Укрінформу у прес-службі СММ ОБСЄ.

"Я покладаю великі надії на те, що цього разу сторони виконають взяті на себе зобов’язання та здійснять розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської. СММ ОБСЄ виконує свою роботу, забезпечуючи моніторинг процесу. Тепер сторони мають виконати свою частину і вжити необхідних заходів для того, щоб розведення сил і засобів було безстроковим та мало стійкий ефект", - заявив Яшар Халіт Чевік.

У район Станиці Луганської були направлені додаткові патрулі СММ, які спостерігають за безпековою та гуманітарною ситуацією і готові до проведення моніторингу та верифікації процесу розведення сил і засобів з обох боків лінії зіткнення. Місія також здійснює дистанційне спостереження за допомогою камер і безпілотних літальних апаратів.

Як повідомляв Укрінформ, опівдні 26 червня українські військові відійшли з однієї із позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

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Наразі українська сторона чекає на підтвердження від ОБСЄ інформації про те, що російсько-окупаційні війська розпочали зі свого боку відведення сил біля Станиці Луганської. У разі відсутності таких кроків українські військові повернуться на свої позиції.

Тристороння контактна група ще у 2016 році прийняла рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби впродовж майже трьох років були безрезультатними.

5 червня спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік поінформував, що учасники ТКГ висловили намір 10 червня розпочати розведення сил і засобів на узгодженій ділянці у Станиці Луганській.

Водночас 10 червня процес розведення знову було зірвано через обстріли з боку окупантів.