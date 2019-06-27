Окупанти застосовують 120-мм міномети та артилерію, є поранені

За минулу добу окупанти 39 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“26 червня збройні формування Російської Федерації 39 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм”, - йдеться у повідомленні. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 24 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу СТАРОГНАТІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; чотири рази район населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі стрілецької зброї; поряд КАМ'ЯНКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм; околиці БОГДАНІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; три рази неподалік ПАВЛОПОЛЯ – з артилерійських систем калібру 122 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; двічі район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів; два рази поряд АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 120 мм; два рази неподалік ПІСОК – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; околиці КРАСНОГОРІВКИ – з автоматичних гранатометів; двічі поряд МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів; неподалік ОПИТНОГО – зі 120 мм міномету; три рази район населеного пункту ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем; поблизу ТАЛАКІВКИ – станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецька зброя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 15 разів: чотири рази район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі околиці КРИМСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; три рази поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік МАЙОРСЬКА – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці НОВОЛУГАНСЬКА – з міномету калібру 82 мм; поряд з ГЛАДОСОВИМ – з великокаліберного кулемету; район населеного пункту ПІВДЕННЕ – міномет 82 мм, автоматичний гранатомет та великокаліберний кулемет; околиці КАТЕРИНІВКИ – з автоматичних гранатометів; околиці ТРАВНЕВОГО – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету.

У штабі повідомили, що за минулу добу чотири українських військовослужбовця отримали поранення, ще троє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

Від початку поточної доби ворог 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.