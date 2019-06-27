Окупанти застосовують 120-мм міномети та артилерію, є поранені

Окупанти застосовують 120-мм міномети та артилерію, є поранені

Укрінформ
За минулу добу окупанти 39 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“26 червня збройні формування Російської Федерації 39 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм”, - йдеться у повідомленні. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 24 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу СТАРОГНАТІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; чотири рази район населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі стрілецької зброї; поряд КАМ'ЯНКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм; околиці БОГДАНІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; три рази неподалік ПАВЛОПОЛЯ – з артилерійських систем калібру 122 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; двічі район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів; два рази поряд АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 120 мм; два рази неподалік ПІСОК – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; околиці КРАСНОГОРІВКИ – з автоматичних гранатометів; двічі поряд МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів; неподалік ОПИТНОГО – зі 120 мм міномету; три рази район населеного пункту ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем; поблизу ТАЛАКІВКИ – станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецька зброя.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 15 разів: чотири рази район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі околиці КРИМСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; три рази поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік МАЙОРСЬКА – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці НОВОЛУГАНСЬКА – з міномету калібру 82 мм; поряд з ГЛАДОСОВИМ – з великокаліберного кулемету; район населеного пункту ПІВДЕННЕ – міномет 82 мм, автоматичний гранатомет та великокаліберний кулемет; околиці КАТЕРИНІВКИ – з автоматичних гранатометів; околиці ТРАВНЕВОГО – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету.

У штабі повідомили, що за минулу добу чотири українських військовослужбовця отримали поранення, ще троє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

Від початку поточної доби ворог 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

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