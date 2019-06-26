На Донбасі - 21 обстріл за день, окупанти гатять із 122-мм артилерії

Від початку доби російсько-окупаційні війська 21 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Від початку доби ворог 21 раз порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил поблизу Широкиного, Старогнатівки, Кам'янки, Богданівки, Павлополя, Новоселівки Другої, Авдіївки, Пісок, Водяного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Луганського, Кримського, Зайцевого, Новолуганського, Гладосового, Південного.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.